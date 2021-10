La provocazione di Ferrara: “Vlahovic? In prestito al Lebowski con Borja Valero. Commisso eviti di fare da Cantera per la Juve”

Pezzo di ironia e provocazione da parte di Benedetto Ferrara su La Nazione, riferito alla situazione Vlahovic, ve ne proponiamo un estratto:

“… Cosa fare prima della cessione? Chi lo vorrebbe in tribuna. Chi lo vorrebbe in campo, per i suoi gol e magari per fischiarlo un po’. Tenere le due cose insieme, però, non è facile. La terza ipotesi potrebbe essere quella di un prestito al Lebowski. Dusan potrebbe così fare la sua parte in Promozione, ritrovare Borja Valero in campo e avere la possibilità di servire ai tavoli alla prossima sagra del fritto a Pozzolatico. Difficile però che i procuratori della punta accettino una commissione sotto forma di gamberi e totani…”.

Una considerazione poi sulla sua possibile destinazione: “…Una piccola richiesta per Commisso: stavolta evitiamo di vendere il pezzo meglio alla Juventus. Una linea d’attacco bianconera Chiesa-Vlahovic-Bernardeschi, con Cuadrado che sale su, ci trasformerebbe in una specie di cantera bianconera…”.