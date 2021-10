La questura fa partire il Daspo per il tifoso razzista, la Fiorentina ci mette il carico sopra: mai più al Franchi?

Dopo l’individuazione, è arrivata anche l’identificazione per l’autore delle offese razziste nei confronti di Koulibaly, al termine di Fiorentina-Napoli. Si tratta di un ragazzo di 30 anni, residente nella provincia di Firenze, e per lui la questura ha messo subito in moto il procedimento amministrativo che porterà poi al Daspo quinquennale. La Fiorentina però vorrebbe gestire la situazione con una punizione esemplare e un divieto di ingresso al Franchi a vita, un po’ come accade già in Inghilterra.