La rabbia dei tifosi della Fiorentina per l’arbitraggio dell’Olimpico: Pairetto nel mirino

L’arbitraggio di Pairetto (e le decisioni del Var) sono state decisive per l’esito di Roma–Fiorentina. I primi due gol giallorossi, inizialmente annullati per fuorigioco, sono stati considerati buoni dalla tecnologia che ha fatto esultare in ritardo i giallorossi. Quel che non convince i tifosi viola, che difatti si sono lamentati sui social, è la decisione di Pairetto di espellere Dragowksi per l’uscita su Abraham.

Quello che stona, come riporta La Repubblica, è il paragone con quanto avvenuto sabato sera durante Torino-Atalanta tra Musso e Belotti. Per un intervento simile a quello del portiere della Fiorentina, l’argentino è stato solamente ammonito. Il fallo del polacco, per quanto netto e da sanzionare, non sembra essere una chiara occasione da gol, anche perché l’attaccante della Roma è diretto verso l’esterno del campo e non verso la porta.