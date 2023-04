La Reggina perde in casa contro il Brescia e Pierozzi si fa espellere dopo una rissa in campo

Nell’anticipo di Serie B di ieri sera tra Reggina e Brescia i granata guidati da Filippo Inzaghi hanno perso per 1-2 mancando tre punti importanti per la corsa ai playoff.

Protagonista in negativo è stato il terzino in prestito dalla Fiorentina Niccolò Pierozzi, che dopo aver sfiorato il gol di testa del pareggio nel finale sventato soltanto da una grande parata del portiere avversario Andrenacci, si è fatto buttare fuori dall’arbitro al settimo minuto di recupero.

Il giocatore di proprietà viola ha infatti ricevuto un rosso diretto per aver scatenato una rissa a metà campo con il centrocampista del Brescia Ndoj, espulso a sua volta.

Quella di Pierozzi sarà un’assenza pesante per la Reggina in vista della prossima giornata di campionato in casa della capolista Frosinone.