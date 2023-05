La Repubblica: Fiorentina a Praga e nella storia

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna della Repubblica di Firenze, troviamo scritto: “Fiorentina da sogno, tutti a Praga”. L’approfondimento nella sezione sportiva, a pagina 12: “All’ultimo respiro. Fiorentina a Praga e nella storia”. Sottotitolo: “Due finali per i viola: non succedeva da 62 anni. Basilea ko in casa (1-3). Decide Barak a un soffio dal termine dei supplementari. Doppietta di Gonzalez”.

A pagina 13, invece, il commento del giornalista Giuseppe Calabrese: “Una coppa d’orgoglio, l’Europa di Italiano”. Un estratto dell’articolo: “E’ andata. Fiorentina in finale di Conference trentatre anni dopo la finale di Coppa Uefa. Un altro secolo, un’altra storia. Non c’è Baggio, c’è Gonzalez. Ma oggi, come allora, c’è un allenatore capace di creare empatia con il gruppo”. In basso, invece, spazio alle pagelle.