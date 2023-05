La Repubblica: Fiorentina ospite al gran ballo del Napoli

In basso a destra, sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Repubblica di Firenze, leggiamo: “In campo a Napoli. Coppa Italia, via ai biglietti”. L’approfondimento sulla partita di oggi a pagina 12: “La Fiorentina ospite al gran ballo del Napoli. Ma niente distrazioni”. Sottotitolo: “Oggi la squadra di Spalletti darà festeggiata dentro il suo stadio. Italiano chiede concentrazione per non perdere di vista l’ottavo posto”.

A pagina 13, invece, un articolo dedicato ai tifosi viola che vorranno raggiungere Roma: “Coppa Italia, via alla vendita dei biglietti. Rebus pullman”. Un estratto: “Ai tifosi viola 30mila tagliandi, si parte domani. Difficoltà a reperire mezzi per spostamenti collettivi. La A1 sarà presidiata per evitare contatti”.