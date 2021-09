La Repubblica: Fiorentina sulla giostra in difesa

Nell’edizione locale de La Repubblica, si parla di Fiorentina a pagina 19: “Sulla giostra in difesa. Cambi e gol nel finale per la banda di Italiano”.

Di seguito l’incipit dell’articolo: “Cinque partite, nove gol subiti, quattro difese cambiate: non è una filastrocca ma la fotografia del rendimento difensivo della Fiorentina di Italiano. I nove gol incassati, media di 1,8 a gara, possono sembrare un campanello di allarme ma in realtà, per chi conosce il tecnico viola, sono una semplice conferma”.