Nell’edizione locale de La Repubblica, c’è spazio per la Fiorentina a pagina 19: “La seconda occasione. Da Duncan a Igor, il rilancio è servito”. Sommario: “Anche Amrabat e Martinez Quarta, Callejon e Bonaventura stanno confermando i progressi con il nuovo tecnico. L’ottimo inizio di stagione ha visto tra i protagonisti dei giocatori che l’anno scorso non avevano reso come promesso. Ecco come Italiano allarga la rosa”.