La Repubblica: Vlahovic e quella frenata prima del rinnovo

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione locale de la Repubblica: “Vlahovic e quella frenata prima della firma”. A pagina 13 si legge: “La sfida di Callejon: davanti al Napoli voglia di conferme”. In taglio basso. “Vlahovic, quella frenata prima della firma che ha cambiato la trattativa”. Sommario: “I motivi dello stop ad un passo dal rinnovo. La reazione dei tifosi dopo le frasi di Commisso”. Di seguito l’incipit dell’articolo: “C’è un momento esatto in cui la trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic subisce una brusca frenata. Siamo in tempi non sospetti, lontani dall’offerta da 60 milioni di euro firmata Atletico Madrid che sarebbe arrivata poi sul tavolo della Fiorentina in piena estate”.