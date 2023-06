La retrocessione dell’Hertha può facilitare l’uscita di Lukebakio: la Fiorentina prende nota ma non è la sola

Tra i pochi volti positivi dell’ultima stagione dell’Hertha Berlino c’è il belga Dodi Lukebakio, attaccante esterno o centrale classe ’97: per lui 11 reti in Bundesliga nonostante la retrocessione e l’ultimo posto dei suoi. Destinato a lasciare la capitale tedesca, su di lui ci sono diversi club italiani secondo Repubblica. La Fiorentina ad esempio lo tiene presente in alternativa a Orsolini ma lo stesso Bologna potrebbe prenderlo in considerazione in caso di addio dell’azzurro.