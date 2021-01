La ricerca infinita della posizione e poi la giocata da Callejon: e con il rientro di Ribery che succede?

In quale ruolo abbia giocato ieri José Callejon non è ben chiaro, quello che è certo è che lo spagnolo ha trovato finalmente una giocata decisiva, degna del suo nome e della sua carriera. Il cross perfetto dalla destra per la deviazione sotto misura che mille volte aveva fatto felici Mertens e Insigne, stavolta ha premiato la caparbietà di Vlahovic e dato sollievo all’esasperazione dei tifosi viola. In precedenza invece per l’esterno c’era stata una ricerca ossessiva della posizione migliore, con una partecipazione maggiore alla manovra nel secondo tempo e diversi cross messi in mezzo all’area di rigore. La Fiorentina d’altronde ha giocato con il suo strano 3-5-2 e l’ex napoletano era un po’ seconda punta, un po’ trequartista in coppia con Bonaventura, senza trovare uno sfogo soddisfacente alla propria azione. In più si pone anche un quesito mica da poco: a breve rientrerà comunque Ribery, forse già mercoledì in Coppa Italia, e a quel punto di Callejon che ne sarà? Ci sarà nuovamente panchina per lui o si cercherà un modulo un po’ più adatto ad entrambi, vista anche la penuria di giocatori offensivi in casa viola? Di sicuro, se la sua crescita andrà avanti Prandelli avrà non poche difficoltà.

