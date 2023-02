La richiesta dei piani alti della Fiorentina per uscire dall’ennesimo momento delicato della gestione Commisso

Dai piani alti della Fiorentina arriva una richiesta: unità di intenti per uscire il prima possibile dall’ennesimo momento delicato della gestione Commisso. Questo è quello che si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Siamo alla vigilia della partita d’andata dei play off di Conference League e c’è bisogno di compattezza per mandar via alcuni fantasmi che si stanno manifestando all’orizzonte.

I quasi duemila tifosi viola attesi a Braga serviranno come il pane per dare la svolta a una stagione nata con il piede sbagliato e che sta proseguendo sotto ogni aspettativa in campionato.