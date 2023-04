La richiesta della Salernitana non viene accolta: La partita con la Fiorentina non si sposta

Tre partite cambiano data e orario in Serie A. Tra queste c’è Napoli-Salernitana, pomo della discordia in questi giorni in Campania, ma non Salernitana-Fiorentina, così come avrebbe voluto il club granata (e anche l’amministrazione di Salerno).

In sostanza, l’incontro del Maradona passa dal sabato alla domenica pomeriggio alle ore 15, mentre quello dell’Arechi resta programmato per il 3 maggio alle ore 18.

Altre partite che vengono spostate sono: Udinese-Napoli per la 33esima giornata passa da martedì 2 maggio a giovedì 4 maggio alle ore 20.45 e Udinese-Sampdoria per la 34esima che si disputerà domenica 7 maggio alle 15 invece che lunedì 8 maggio alle 18.30.