La richiesta già in doppia cifra per Ngonge e una concorrenza scomoda per la Fiorentina

A gennaio il Verona lo aveva pagato poco più di un milione ma sono bastati mesi a Cyril Ngonge per incrementare il suo valore fino alla doppia cifra: secondo quanto riportato da tuttosport.com infatti, per il belga i gialloblù vorrebbero almeno 10 milioni di euro. L’attaccante mancino di Zaffaroni è stato protagonista della salvezza dei suoi, con la doppietta allo Spezia nello spareggio salvezza e in generale con 5 reti in 15 partite. La Fiorentina però non è l’unica a cercarlo perché anche la Lazio lo segue ed ha dalla sua la partecipazione alla prossima Champions League.