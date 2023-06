La riconferma di Italiano presa bene da Gonzalez. Un pericolo è già venuto meno e se la Uefa facesse il proprio lavoro…

Se per Sofyan Amrabat il destino sembra essere già scritto (lontano da Firenze), non altrettanto si può dire per un altro dei giocatori più importanti della Fiorentina: Nicolas Gonzalez.

L’argentino è uno di quelli che ci è rimasto peggio per la sconfitta contro il West Ham; le immagini di lui che canta, commosso, assieme ai tifosi viola, a fine gara sono rimaste ben impresse a tutti.

Però è anche un giocatore che ha fatto vedere nuovamente di avere grandi doti quando ha cominciato a liberarsi dai problemi fisici che hanno caratterizzato tutta la prima parte della sua stagione e che gli hanno impedito anche di andare ai Mondiali.

Per questo motivo è anche uno di quelli che sa di avere mercato anche se, in questo senso, il Leicester che ci aveva provato con lui a gennaio adesso, dopo la retrocessione nella B inglese, possiamo escluderlo a priori da qualsiasi scenario.

Prima la nazionale, visto che è stato convocato dall’Argentina, poi le vacanze e dopo si vedrà. La situazione è aperta, ma crediamo che la riconferma di Italiano sia stata ben presa anche dall’argentino che ha la piena fiducia del proprio tecnico (e viceversa). Magari anche rimanere in Europa, seppur entrando da una porta secondaria, potrebbe regalare alla Fiorentina qualche altro argomento convincente in più.