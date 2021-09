Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha affidato al suo profilo Instagram un commento sull’ultima gara giocata contro l’Inter e persa per 3-1 rivolgendo anche un ringraziamento ai tifosi viola.

Queste le sue parole: “L’unica sconfitta è non provarci. grazie ai tifosi per il grande supporto di ieri sera. Continueremo a lavorare sodo per migliorare”.

Di seguito il post originale: