La rimonta? Non è una specialità della casa…

La rimonta non è proprio il piatto forte della Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano.

Da quando il tecnico di Karlsruhe è il tecnico dei viola, nelle trentuno volte in cui la sua squadra è andata in svantaggio, ha perso in ben ventidue occasioni, pareggiando in sei casi e vincendo solamente due volte.

Con l’Empoli dunque è andata relativamente bene rispetto alla consuetudine, perché, i gigliati, andati sotto di un gol, sono riusciti ad uscire dal campo almeno non perdendo.