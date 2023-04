Dopo tanti flop, il Brasile rinasce alla Fiorentina

Fiorentina e Brasile. Un binomio che negli ultimi anni non ha portato molta fortuna, con il passaggio in maglia viola di giocatori che di certo non saranno ricordati a lungo. Edmilson, Gerson, Octavio… E diciamolo, chi più ne ha più ne metta.

L’ultima generazione di brasiliani che a Firenze ha mostrato belle cose, probabilmente, risale ai tempi di Edmundo, ma non è mai stata molto fortunata, essendo la nazionalità più rappresentata nella storia della Fiorentina con 37 giocatori fatti esordire.

La stirpe dei verdeoro in riva all’Arno però e finalmente sembra aver ripreso vigore con il trio Igor, Dodô e Cabral. I tre sono diventati buona parte della spina dorsale della formazione di Italiano, accumulando sempre più minuti e buone prestazioni, oltre ai gol per l’attaccante ex Basilea. Fantasia, fisico e tanta qualità a disposizione di Italiano. È una Fiorentina a tinte verdeoro.