“La ripresa degli allenamenti non dà certezza per il campionato. La Figc sta provando a spostare il paletto del 2 Agosto”

Il giornalista de Il Corriere dello Sport Andrea Ramazzotti è intervenuto a Lady Radio parlando delle decisioni del comitato Tecnico Scientifico: “Ma non è un mistero che i componenti del comitato Tecnico Scientifico ritengano che in questo momento sia pericoloso giocare a calcio. Prendono decisioni atte a abbassare il rischio di contagi. Spero che il campionato riprenda, la ripresa degli allenamenti non dà certezza per il campionato. Il calcio non può mica fare una legge superiore a quella dello stato, il protocollo della FIGC serviviva per concludere il campionato. Il Comitato non può far si che passi una legge contro lo stato, il campionato quindi rischia di non ripartire e la FIGC cerca di spostare il paletto del 2 Agosto”.

E ha aggiunto: “La soluzione è il vaccino. Finchè c’è obbligo di quarantena, il campionato non è mai al riparo. Nell’inverno scatterà la paura anche solo per una febbre”

E sulla prossima stagione: “Nella bozza del decreto economico ci sono norme che aiutano la Federazione per avere la facoltà di programmare. Secondo me, col congelamento, ci saranno le retrocessioni. Ci saranno ricorsi e tutti potrebbero farlo”