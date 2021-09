La risposta agli amici e il paragone con Conte: Italiano si è preso la Fiorentina. L’Inter? Comunque vada, sarà un successo

La testa era già a Fiorentina–Inter, al triplice fischio finale di Marassi. Ad vecchi amici che lo invitavano a cena in questi giorni ha risposto: “Dopo i quaranta punti”. Con una battuta, allora presto. Vincenzo Italiano si sta godendo poco e nulla di questo momento, perché ha ben chiaro in testa l’obiettivo: vincere, vincere, vincere. Ricorda un po’ Antonio Conte in questo. Ma non si offenda eh, noi preferiamo lui. Uno che ha fatto gavetta, uno che ha ‘fame’, uno che dallo spogliatoio è stato subito rispettato, aiutato, ascoltato. Tre parole non scontate, che negli anni passati non sono quasi mai esistite nel vocabolario viola.

Adesso, appunto, l’Inter. Stasera godiamo nell’andare allo stadio, nel metterci seduti sul divano, nell’aspettare questa partita. Sapendo che la Fiorentina è tornata, che può accadere di tutto: il vecchio 1-X-2, ammettiamolo: non ci eravamo più abituati. Vincendo siamo lassù, dopo cinque giornate di campionato. Non fanno paura i complimenti a questa squadra, che in fondo ha tanti giocatori di esperienza, tanti nazionali, pochi giovani. Magari è la squadra di Inzaghi ad avere qualche pensiero in più, qualche grattacapo da risolvere.

Italiano se la giocherà all’attacco, cercando di aggredire alto, ma al tempo stesso chiedendo di difendere bene quando l’Inter, inevitabilmente, attaccherà. Puntando su Vlahovic, che rimasto a secco a Genova, avrà una gran voglia di tornare al gol. Una partita senza segnare gli fa già girare le scatole, accade a lui come accade da sempre ai grandi attaccanti. La rete porta ad altre reti, da sempre. E queste partite, contro le big del calcio italiano, esaltano tutti. Figuriamoci Dusan, uno che ha bruciato le tappe, uno che è già diventato leader ha soli ventuno anni.

Dopo l’Inter: Udinese, Napoli, Venezia, Cagliari. L’errore, però, sarebbe proprio quello di guardare il calendario, di cominciare a fare calcoli, di parlare di Europa come obiettivo. Partita dopo partita, vittoria dopo vittoria, al momento la ricetta di Italiano sempre perfetta. E allora, in un momento dove tutto sembra girare bene, perché non approfittarne? Perché non continuare?

Saponara dimostra che, questa squadra, oggi ha una rosa forte. Una rosa che segue il proprio allenatore. Un tecnico che, in trecentosessanta minuti, è già riuscito a rivalorizzare un patrimonio tecnico che, almeno per metà, sembrava perduto. Saponara, appunto, ma anche Duncan, Biraghi, Pulgar, Callejon, oggi sembrano altri calciatori. E ancora ne mancano altri all’appello, impiegati poco. Ma toccherà anche a loro, perché l’arma del tecnico viola in questo momento sembra essere davvero la rosa e l’impiego di tutti. Fiorentina-Inter, godiamocela. Comunque vada sarà un successo.