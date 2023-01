La rivincita contro il Torino: C’è un ritorno in difesa, Mandragora nella contesa per un posto a centrocampo. Chi sarà il terzo davanti?

E’ il momento della rivincita tra Fiorentina e Torino. Domani nel tardo pomeriggio i viola ospiteranno nuovamente i granata, già affrontati al Franchi in campionato, pochi giorni fa per tentare di ottenere il via libera per le semifinali di Coppa Italia.

Terracciano dovrebbe essere il portiere titolare anche in questa competizione. Sulle fasce dietro, si va verso la conferma di Dodô e Biraghi, mentre al centro della difesa dovrebbe tornare Martinez Quarta per affiancare Milenkovic.

A centrocampo sicuro del posto c’è Amrabat, poi Mandragora, Bonaventura e Barak si contendono gli altri due posti. In attacco Gonzalez è intoccabile, Jovic è il probabile centravanti, il terzo potrebbe essere Ikone, anche se Saponara non ha sfigurato all’Olimpico (anzi) e Kouame gode di considerazione da parte del tecnico.