La road map verso Torino

Sarà praticamente un’altra Fiorentina quella che giocherà domani pomeriggio a Torino. I cambi in formazione saranno molti anche se l’ottavo posto in campionato rimane un obiettivo che il club di Rocco Commisso vuole continuare a tenere nel mirino. Chi giocherà sarà chiamato a non fermare la corsa in classifica e a centrare i tre punti.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ieri la squadra era libera, dopo la grande gioia della vittoria a Basilea, e l’unico allenamento che Vincenzo Italiano potrà svolgere in vista della trasferta contro i granata è quello di questa mattina alle 11 al centro sportivo. Poi la formazione viola pranzerà e alle 15 partirà in treno alla volta di Torino.