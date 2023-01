La Roma arriva al test con la Fiorentina con una doppia rimonta clamorosa in casa del Milan. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un epilogo clamoroso a San Siro nel posticipo della 17esima giornata di Serie A, con un 2-2 imprevedibile tra Milan e Roma. Rossoneri che erano andati sul 2-0, prima con il gol di testa di Kalulu al 30′, poi con il sinistro in rete di Pobega al 77′. Nel finale però, assalto disperato dei giallorossi che trovano la rete con Ibanez all’87’ e poi al pari di Abraham al 93′, in mischia con un tap-in dopo una parata di Tatarusanu su Matic. E domenica prossima sarà la Fiorentina a fare visita alla Roma, sempre in posticipo serale.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 44, Juventus 37, Milan 37, Inter 34, Lazio 31, Roma 31, Atalanta 28, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Bologna 19, Lecce 19, Empoli 18, Monza 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Spezia 15, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 6.