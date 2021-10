La Roma deve vendere per fare spazio a un nuovo centrocampista: proposto Borja Mayoral alla Fiorentina

Di un suo possibile addio alla società giallorossa romana si era già parlato a gennaio, quello che è certo è che Borja Mayoral non è il preferito in attacco da Mourinho. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la Roma sarebbe alla ricerca di un nuovo centrocampista per gennaio ma per arrivare al colpo dovrebbe uscire qualcuno.

Tra gli indiziati principali c’è anche Borja Mayoral , che sarebbe stato proposto alla Fiorentina. L’attaccante spagnolo è attualmente in prestito alla Roma dal Real Madrid.