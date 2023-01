La Roma intanto accoglie un attaccante dalla Norvegia e tra due settimane la Fiorentina potrebbe trovarselo di fronte

Dopo averlo affrontato da avversario in Conference League, la Roma ha deciso di acquistare dal Bodo Glimt l’attaccante Ola Solbakken: operazione ufficializzata già a novembre ma per l’attaccante classe ’98 il primo allenamento in gruppo è arrivato soltanto oggi, poco dopo il suo sbarco nella capitale. Il suo contratto sarà attivo da domani ma il norvegese ha già iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni e la Fiorentina potrebbe trovarselo anche come avversario il prossimo 15 gennaio all’Olimpico.