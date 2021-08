La Roma non perde tempo in vista della Fiorentina: Tiago Pinto vola a Londra per trattare il sostituto di Dzeko

Dopo la cessione di Dzeko all’Inter la Roma non perde tempo e pensa a trovare subito un sostituto, magari già per la prima gara di campionato contro la Fiorentina. Il nome che gira ormai da qualche giorno è quello di Tammy Abraham, attaccante del Chelsea.

Proprio in queste ore, riporta tmw, Tiago Pinto è volato a Londra per incontrare il Chelsea e definire nei dettagli l’operazione che dovrebbe farsi sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una spesa totale di 40 milioni di euro dilazionata su più anni. La trattativa viaggia spedita con la Roma che ha ben chiaro l’obiettivo: trovare un degno sostituto di Dzeko, possibilmente prima di sfidare la Fiorentina.