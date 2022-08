La Roma paga l’atteggiamento sopra le righe di Zaniolo: multati società e calciatore per i cori contro la Lazio

La Roma dovrà pagare per il comportamento sopra le righe di Nicolò Zaniolo. Durante i festeggiamenti sul pullman scoperto per la vittoria della Conference League, il giocatore con un passato nelle giovanili della Fiorentina aveva intonato un coro contro la Lazio. Nello specifico, preso in mano il microfono, aveva cominciato a gridare “Lazio, Lazio vaff*****o” facendo partire il coro di tutti i tifosi giallorossi.

Quest’oggi la giustizia sportiva, dopo la richiesta di patteggiamento da parte della Roma, ha comunicato la decisione definitiva in merito all’accaduto. La società giallorossa dovrà pagare 4000 euro per responsabilità oggettiva, e la stessa cifra dovrà essere versata da Zaniolo all’associazione Accademia calcio integrato.