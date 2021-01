La Roma rischia di essere rimontata dall’Inter ma alla fine è un ex difensore della Fiorentina a pareggiare i conti Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finisce in pareggio per 2-2 l’anticipo delle 12:30 tra Roma e Inter. All”Olimpico sono i giallorossi ad andare in vantaggio con Pellegrini al 17′, ma nella ripresa i nerazzurri prima pareggiano con Skriniar al 56′, poi vanno in vantaggio al 63′ con Hakimi. A riportare la parità per i padroni di casa all’86’ è l’ex difensore della Fiorentina Mancini con il colpo di testa del 2-2. Con questo risultato l’Inter resta seconda in classifica salendo a 34, mentre la Roma consolida il terzo posto andando a quota 34.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 40, Inter 37, Roma 34, Atalanta 31, Juventus 30, Sassuolo 29, Napoli 28, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese 16, Fiorentina 15, Spezia, Cagliari, Genoa 14, Parma, Torino 12, Crotone 9.