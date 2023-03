La Roma si schiera con Mou: pronto il ricorso al giudice sportivo

Dopo le polemiche sorte subito dopo il fischio finale, con il portoghese che si è letteralmente scagliato contro la direzione arbitrale di Cremonese-Roma, sembra che la telenovela Mourinho-Serra sia destinata ad avere strascichi nel tempo. Infatti dopo la decisione del giudice sportivo di questa mattina, che ha scelto di punire il tecnico giallorosso con due giornate di squalifica e 10mila euro di multa, la Roma ha deciso di schierarsi dalla parte del tecnico.

Secondo quanto riportato pochi minuti fa da SkySport il club giallorosso avrebbe deciso di presentare ricorso per provare a far scagionare lo Special One in vista della delicata sfida del prossimo fine settimana contro la Juventus, anche se probabilmente un’eventuale riduzione della pena gli permetterà di esserci soltanto la settimana successiva contro il Sassuolo.