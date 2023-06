La Sala d’Arme di Palazzo Vecchio apre le porte alla storia della Fiorentina: 30 anni di passione negli scatti di Aldo Polidori

Fino a mercoledì 14 giugno la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio ospita la mostra sullo straordinario archivio di Aldo Polidori, donata dalla famiglia all’Associazione Centro Coordinamento Viola Club, con foto della Fiorentina dal 1929 al 1960.

La mostra, come riporta La Nazione, resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 fino al 14 giugno ed è organizzata dall’ACCVC (alla quale era molto legato Polidori, già membro del direttivo dell’associazione) in collaborazione con Giglio amico, Glorie Viola e Museo Fiorentina. Vero “motore” dell’iniziativa sono stati Marco Vichi (ricercatore della storia viola), Massimo Cervelli (vicepresidente Museo Fiorentina), Fabio Fallai, vicepresidente ACCVC.

Si tratta di un’esposizione molto suggestiva con le foto realizzate o acquistate da Polidori che vengono proiettate a rotazione sulle pareti della Sala d’Arme. E’ l’occasione per ammirare formazioni gloriose (come quella del primo scudetto) o meno famose, grandi campioni come Julinho e Virgili o giocatori meno noti ma egualmente protagonisti della favolosa storia viola.

Si può così apprezzare come lo stadio fosse sempre pieno per una passione incrollabile che unisce i tifosi di ieri a quelli di oggi. Un’esposizione che potrebbe anche aiutare a tirarsi su il morale dopo l’amara delusione di Conference League. Nel pomeriggio del 14 giugno, poi, nell’ambito della mostra, sarà premiato Giancarlo De Sisti il grande capitano del secondo scudetto viola.