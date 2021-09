La Salernitana con Ribery e Ranieri titolari non ferma l’Atalanta che va a -2 dalla Fiorentina Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l’anticipo del sabato sera tra Salernitana e Atalanta, con i nerazzuri che espugnano lo stadio ‘Arechi’ con una vittoria di misura.

I padroni di casa, con in campo l’ex viola Ribery e il difensore Ranieri di poprietà gigliata, tengono botta per più di un tempo contro la squadra di Gasperini e le danno del filo da torcere, con l’ex attaccante della Primavera della Fiorentina Gondo che sfiora il gol al 61′ con una conclusione neutralizzata da Musso. Nella ripresa escono prima Ribery e poi Ranieri, e l’Atalanta trova il gol del vantaggio con Zapata al 75′ su assist di un altro ex viola, ovvero Ilicic. Il risultato resta invariato fino al fischio finale.

La ‘Dea’ sale così a 7 punti in classifica e a -2 dalla Fiorentina, mentre i granata allenati da Castori restano ancora a zero in fondo alla classifica.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 10, Napoli, Milan, Roma, Fiorentina 9, Atalanta, Udinese, Bologna 7, Lazio, Torino 6, Sassuolo 4, Empoli, Venezia, Genoa 3, Sampdoria 2, Cagliari, Juventus, Spezia 1, Salernitana, Verona 0.,