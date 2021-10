La Salernitana di Ribery vince la sua prima in campionato, affondando il Genoa di Badelj. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E’ arrivata la prima vittoria in questo campionato anche per la Salernitana di Castori e di Franck Ribery, in campo per tutti i 90 minuti. E’ finita 1-0 all’Arechi, con il gol-partita messo a segno da Djuric al 68′, con un colpo di testa in compartecipazione con Maksimovic, sugli sviluppi di un corner. La squadra granata risale dunque molto vicina a quella di Badelj.

Questa la nuova classifica di Serie A: Napoli 18, Milan 16, Inter 14, Roma, Fiorentina 12, Atalanta, Lazio 11, Empoli 9, Bologna, Juventus 8, Torino, Udinese, Sassuolo 7, Sampdoria, Verona, Genoa, Venezia 5, Spezia, Salernitana 4, Cagliari 3.