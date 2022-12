La Salernitana è più convinta che mai: frenata per Demme, si punta a un centrocampista della Fiorentina

La Salernitana guarda in casa Fiorentina per rafforzare il proprio centrocampo. Il club granata sembra aver preso una decisione ferrea, soprattutto dopo i problemi riscontrati nell’abbozzare una trattativa per l’acquisto di Diego Demme dal Napoli, pista impraticabile.

Secondo quanto riportato da Tuttosalernitana.com, il nome numero uno del taccuino della Salernitana è Szymon Zurkowski della Fiorentina. Adesso non ci sono più dubbi, i granata sono i favoriti per la ‘corsa’ al centrocampista polacco, vista la decisione e l’apertura all’acquisto a titolo definitivo, fattore che manca a tutte le altre società interessate (Empoli, Sampdoria, Bologna…).