E’ vicina alla svolta la trattativa della Salernitana per riportare l’ex Fiorentina Franck Ribery in Serie A. Secondo quanto riporta tuttosalernitana.com, nella tarda serata si è registrata una mossa in avanti della società campana nei confronti del Mago.

Secondo il portale le parti si sono avvicinate e l’ex giocatore viola darà una risposta nella giornata di oggi.