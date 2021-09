La Sampdoria si trova a dover versare più di 2 milioni al procuratore di Torreira. Ferrero cerca un compromesso

L’edizione odierna de Il Secolo XIX ricorda come lo scorso 19 luglio la Corte d’Appello del Tribunale di Genova ha condannato la Sampdoria a corrispondere 2,8 milioni di commissione a Pablo Bentancur, procuratore del centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira.

L’accordo iniziale prevedeva che il club blucerchiato dovesse versare al procuratore uruguaiano il 10% della clausola rescissoria di Lucas Torreira, fissata a 25 milioni. Il giocatore fu però ceduto dalla Samp a una cifra superiore all’Arsenal.

Ci fu così una nuova negoziazione tra le parti con un incremento della richiesta delle commissioni. Il presidente della Sampdoria Ferrero ha sempre rimandato quel pagamento fino a giungere all’epilogo di questa estate.

In passato Bentancur ha anche minacciato pignoramenti; pare quindi che si cercherà di trovare un punto di incontro per chiudere una volta per tutte questo caso.