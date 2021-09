La Sampdoria travolge l’Empoli di Zurkowski e gli azzurri vengono scavalcati. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo ampio della Sampdoria nel lunch match della quarta giornata sul campo dell’Empoli, sconfitto per la terza volta in tre gare al ‘Castellani’: è finita 3-0 per la squadra di D’Aversa, che così opera anche il sorpasso in classifica. Decisiva la doppietta dell’ex Ciccio Caputo, alla mezz’ora e in apertura di ripresa, e poi la terza rete splendida di Candreva. Nell’Empoli spazio anche per Zurkowski, centrocampista di proprietà della Fiorentina, entrato al 56′.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 10, Napoli, Milan, Roma, Fiorentina 9, Atalanta, Udinese, Bologna 7, Lazio, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo 4, Empoli, Venezia, Genoa 3, Cagliari, Juventus, Spezia 1, Salernitana, Verona 0.