La scarsa sintonia tra Iachini e i suoi dirigenti: Un mercato che ha allungato le distanze

La Fiorentina ha chiuso il mercato senza il colpo che tutti aspettavano, ovvero quello di un centravanti prolifico. Una squadra che rimane incompleta.

Su La Repubblica di oggi si legge di una scarsa sintonia tra l’allenatore Iachini e i suoi dirigenti. Del resto è stato Commisso a imporre la sua conferma, mentre altri avrebbero fatto scelte diverse, e questo mercato sembra aver allungato la distanza. In sostanza, si legge ancora sulla fonte citata, Iachini aveva fatto tre richieste prima che partissero le trattative: non toccare la difesa, un regista e un centravanti. La società lo ha accontentato solo per la prima. Il resto niente. Soprattutto lì davanti, dove adesso Kouame, Cutrone e Vlahovic dovranno trovare i gol per andare in Europa.