La scelta sbagliata di richiamare Montella: ma quanto hanno influito i suoi errori sulla stagione della Fiorentina?

Qual è stato il motivo dietro la scelta di riprendere Montella? In molti se lo saranno chiesto, e la risposta è semplice: in un momento di panico generale, la Fiorentina decise di andare sull’usato sicuro. Un allenatore che conosceva già il direttore sportivo Pradè, dava senz’altro garanzie sul piano del mercato. E soprattutto, Montella era ritenuto più che capace di salvare la squadra senza difficoltà. Ma così non andò, e la Fiorentina rimase in Serie A col fiatone in un finale di stagione drammatico, a cui fece seguito l’addio dei Della Valle. E qui arriva la seconda domanda: perché Montella è stata confermato da Commisso? Risposta altrettanto semplice: il presidente, appena arrivato, si è voluto fidare. Purtroppo i risultati non lo hanno ripagato, e Montella è stato esonerato prima che le cose peggiorassero ulteriormente. Iachini ha fatto il possibile da quando è arrivato, ma la situazione era già abbastanza compromessa. Rimane quindi un dubbio ai tifosi viola: si sarebbe potuto fare di più prendendo un allenatore nuovo fin da subito? Difficile rispondere, considerando che molto sarebbe dipeso anche da chi sarebbe arrivato. Di certo quella di tenere Montella non è stata una scelta felice, e per fortuna vi si è rimediato in parte (anche se il campionato non è ancora finito, se mai finirà). Ma se quello che era stato dichiarato fin da subito un “anno di transizione” sarebbe potuto essere qualcosa di più, è destinato a rimanere per sempre un dubbio irrisolto.