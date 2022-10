La scintilla Kouamé in un attacco finora lento e prevedibile

Non ci sarebbe dovuto nemmeno essere. Stretto tra Cabral e Jovic, oltre agli altri esterni, Christian Kouamé in estate aveva le valigie pronte per lasciare Firenze. Dopo una prima parte di stagione archiviata, invece, l’ivoriano ha già collezionato 7 presenze su 8 partite in Serie A, giocando invece sempre in Europa. Contro gli Hearts un super gol e un assist altrettanto importante per Luka Jovic.

Oltre ai numeri e ai dati, per Kouamé si può parlare di grandi prestazioni: dinamicità, conclusioni, scambi e un buon punto di riferimento. In un attacco che si è dimostrato arido, lento e prevedibile, l’attaccante ex Anderlecht si è dimostrato la scintilla giusta. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport