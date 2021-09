“La sconfitta contro la Fiorentina ha scoperchiato i problemi dell’Atalanta. La testa poteva essere già alla Champions”

Nell’edizione odierna dell’Eco di Bergamo si parla della vittoria al Gewiss Stadium della Fiorentina contro l’Atalanta di ieri sera. Il quotidiano lombardo titola: “E’ finita 2-1 per i viola. Vince la Fiorentina ma l’Atalanta non ci sta“, in rifermento alle proteste dei nerazzurri nei confronti dell’arbitraggio. All’interno si parla anche della partita e della squadra di Gasperini: “Zingonia, abbiamo un problema: l’Atalanta di questo inizio di stagione non è l’Atalanta. Nessun dramma: gli alti e bassi settembrini possono essere fisiologici, ma i problemi, oggi, ci sono. La sconfitta con la Fiorentina li ha scoperchiati: uno dei più lampanti è in attacco. La condizione migliore deve ancora arrivare: lo dice la tendenza delle ultime stagioni. E ieri può avere pesato il pensiero della Champions”