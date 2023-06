La scorsa estate lo cercava la Fiorentina ma lui rifiutò. Oggi è ufficialmente un giocatore del Benfica

La scorsa stagione, quando in fase di calciomercato venne messo davanti alla possibilità di approdare alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, il giocatore confessò che un trasferimento a Firenze sarebbe stato un passo in dietro per la sua carriera, e a poco meno di un anno da quel gioco Orkun Kokcu è finalmente pronto a lasciare l’Olanda. Il centrocampista olandese di origine turche da questo pomeriggio è ufficialmente un giocatore del Benfica.

Dopo aver sostenuto le visite mediche, il centrocampista turco ha firmato un contratto per cinque stagioni con il club di Lisbona, che ha pagato 25 milioni (più 5 di bonus) per prelevarlo dal Feyenoord, dove era arrivato nel 2014. Questo l’annuncio del Benfica: