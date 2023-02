La seconda giovinezza viola del “ragazzino” Bonaventura: Jack sempre più al centro di questa Fiorentina

“Ci sono giocatori che all’improvviso si accorgono che avrebbero potuto fare di più. Spesso è una questione di tempo: quello che manca alla fine della carriera o quello che si è già sprecato”.

La Gazzetta dello Sport apre così una riflessione su Giacomo Bonaventura, ormai non più di primo pelo, che a Firenze sembra aver trovato una vera e propria seconda giovinezza. I tre assist serviti contro il Braga al Franchi ne sono la dimostrazione, ma le sua qualità da quando è in maglia viola non sono mai state messe in discussione.

Bonaventura corre e pure tanto: in verticale e in orizzontale, con e senza palla, in pressione sugli avversari e inserendosi negli spazi. Tecnica, tattica, condizione atletica: Jack è sempre più al centro del progetto viola.