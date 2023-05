La seconda volta del prossimo arbitro con la Fiorentina…e la prima fu un’autentica tragedia

La partita tra Salernitana e Fiorentina sarà arbitrata da Ivano Pezzuto della sezione di Lecce.

Con i viola c’è un solo precedente ed è anche molto negativo perché ci riferiamo a Fiorentina-Udinese 0-4 andato in scena nella scorsa stagione. Ma i gigliati non possono rifarsela con lui per la pesante sconfitta, visto quello che è successo in campo.

Prima assoluta di Pezzuto con la Salernitana in A, squadra che però ha diretto in B e in C.

Né rigori, né espulsioni nelle quattro partite della massima serie in cui è stato impegnato. Ha comminato 12 ammonizioni per una media perfetta di tre gara. Fino a questo momento chi ha giocato in trasferta non ha ancora vinto (una vittoria della squadra di casa e tre pareggi). (Dati statistici forniti da Footstats)