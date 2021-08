La serata musicale di Rocco Commisso: prima il concerto e da domani testa sulla Fiorentina

Settimana di vacanze a Marina di Gioiosa Ionica per Rocco Commisso che sta incontrando tutti i suoi parenti in terra calabrese, prima di sottoporsi stasera ad una serata musicale in cui suonerà la fisarmonica in compagnia di alcuni amici. Il paese è di fatto in estasi per la presenza del patron viola che fino ad oggi non ha voluto fare alcun riferimento alla Fiorentina, dopo tre mesi di assenza. Come riportato da Radio Bruno però da domani Commisso dovrebbe esporsi anche su qualche tema viola e parlare pubblicamente magari di Vlahovic e del suo futuro, del suo possibile rinnovo o dell’addio. In ogni caso, in una giornata che ha visto anche diverse svolte in tema cessioni, Firenze è fremente e attende le parole del suo presidente.