La Serbia di Vlahovic viene raggiunta sul finale. Decisivo in negativo Milenkovic per i suoi

Si è da poco conclusa la partita tra Serbia e Irlanda, gara valevole per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. La squadra di Stojkovic, dopo il vantaggio iniziale targato Milinkovic Savic, viene raggiunta nel finale da un’autogol di Milenkovic, sfortunato nel deviare verso la propria porta un rilancio difensivo di un compagno di squadra. Per il difensore viola 90′ in campo da titolare. Per Vlahovic invece, rimasto a secco, partenza nell’undici titolare, sostituito però al 70′ da Jovic. Dopo il 4 a 1 rifilato al Lussemburgo, per la Serbia arriva un pareggio per 1 a 1 contro gli anglosassoni.

Fuori dai convocati della Nazionale serba invece Nastasic. Il neo difensore della Fiorentina non era al meglio dopo una botta rimediata nella precedente gara. Tuttavia l’infortunio non dovrebbe essere niente di preoccupante in vista della gara di sabato contro l’Atalanta.