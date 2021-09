La Serbia vince e vola in testa al girone: Milenkovic a segno nei minuti di recupero, per Vlahovic solo 30′

Pochi minuti fa si è conclusa la sfida tra Serbia e Lussemburgo, partita valida per la quarta giornata del gruppo A per la Qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Al novantesimo sono i padroni di casa a festeggiare: il risultato finale è 4-1. Serbia che mette il risultato in cassaforte con una doppietta di Mitrovic; nella ripresa gli ospiti inizialmente sperano nell’impresa dimezzando il risultato con Thill per poi autoaffossarsi con una goffa autorete di Chanot. Al sesto minuto di recupero arriva anche il sigillo di Nikola Milenkovic: il centrale della Fiorentina, sfruttando un cross da calcio piazzato, beffa con un colpo di testa il portiere lussemburghese. Serbia in testa al girone a 10 punti a pari merito con il Portogallo.

Come detto in precedenza, il ct serbo Stojcovic, cambiando molto rispetto all’ultima amichevole contro il Qatar, ha affidato la difesa al duo della Fiorentina Nastasic-Milenkovic, lasciando in panchina per 90 minuti Terzic. In attacco, dopo essere partito dalla panchina, Dusan Vlahovic è entrato al ’70 al posto di Lazovic dell’Hellas Verona. Il centravanti viola non ha particolarmente brillato, sperando clamorosamente un’occasione da centro area a pochi minuti dal termine.