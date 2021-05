La Serie A 2021-22 comincia a prendere forma: decise le date di inizio e fine campionato

La Serie A 2021/22 comincerà ufficialmente il prossimo 22 agosto, con conclusione che è stata fissata il 22 maggio 2022. La decisione è arrivata nel corso di un Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio e che ha preso decisioni relativamente ad alcuni temi importanti (come quello sulla Coppa Italia). Per quanto riguarda il prossimo campionato, inoltre, la pausa natalizia sarà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Per l’ufficialità però, si dovrà attendere il parere positivo della FIGC.