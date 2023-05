La Serie A celebra Gollini: con lui la Fiorentina non passa VIDEO

Come era possibile aspettarsi, visto che il Napoli era già riuscito a conquistare lo Scudetto grazie al precedente pareggio esterno contro l’Udinese, domenica scorsa contro la Fiorentina Spalletti ha scelto di mandare in campo dal primo minuto l’ex Pierluigi Gollini, regalandogli cosi la sua seconda presenza in maglia azzurra. Effettivamente però, se si pensa a come il tecnico toscano ha gestito l’ex portiere viola, che potesse tornare titolare proprio contro i viola era prevedibile: Gollorius aveva infatti vestito per la prima volta la maglia del Napoli in occasione della sfida casalinga contro l’Atalanta, altra sua ex squadra.

In molti tra i tifosi della Fiorentina, ricordando le gesta fiorentine del portiere classe ’95, al momento dell’uscita delle formazioni ufficiali della partita avevano esultato nel leggere il nome di Gollini tra i titolari, ma alla fine Gollini è risultato essere tra i migliori in campo. Anche per questo quest’oggi la Lega di Serie A, attraverso il proprio canale Instagram, ha voluto esaltare la di domenica prestazione del portiere emiliano.

Questo il post in questione: