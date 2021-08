La settimana di Commisso: il patron torna in Italia dopo due mesi di mercato incancrenito. Quali priorità per il presidente?

A tre mesi circa dalla sua partenza, a due dall’ultimo colpo battuto sul mercato con l’acquisto di Nico Gonzalez: in questa settimana Rocco Commisso farà il suo ritorno in Italia. La presenza del patron è da tradizione decisiva per le decisioni importanti, a tutti i livelli, mercato compreso e non è un caso che da allora il mercato della Fiorentina si sia bloccato, con alcune situazioni a dir poco incancrenite: il riferimento è naturalmente agli scontenti ancora da cedere, Lirola su tutti ma anche Milenkovic e Pezzella che di segnali d’addio ne hanno dati in abbondanza in questi mesi e che comunque vedranno i loro contratti scadere nel 2022. E naturalmente al contratto di Dusan Vlahovic.

Commisso dovrebbe però prima fare tappa nella sua Calabria, per un giro d’amarcord dai mille significati, per poi fare rotta su Firenze. O forse direttamente su Roma, dove la Fiorentina esordirà in campionato domenica sera: in tal caso per le questioni di casa viola rimarrebbe solo l’ultima settimana di mercato. Sul tavolo, come detto, le sorti del bomber serbo: cederlo e reinvestire (e se sì, come?) o resistere e rinunciare all’incasso massimo? Oppure tirare fuori il classico coniglio dal cilindro per arrivare addirittura al rinnovo di contratto? E poi la squadra che allena oggi Italiano, la stessa che ha deluso negli ultimi due anni, con un Gonzalez in più e la coppia Ribery-Caceres in meno: di esigenze ce ne sono anche a livello di rosa, di tempo ne resta poco ma di certo nessuno ha obbligato la Fiorentina a trascinarsi ogni questione sul rettilineo finale del mercato. Questa pessima strategia è diventata purtroppo abitudine e con il ritorno di Commisso andrà stabilita una gerarchia dei problemi da risolvere, per capire quale sarà basta aspettare pochi giorni.