La sfida della ribellione… con un gran rischio per entrambe le squadre

Oggi è il giorno di una sfida storica e intramontabile, Juventus-Fiorentina, dove però gli obiettivi delle due squadre sono sicuramente diversi rispetto al solito. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, entrambi i club lottano (chi più chi meno) per il settimo posto e per l’accesso all’Europa più ‘piccola’. La più grande preoccupazione riguarda uno scenario ben peggiore: chi perderà verrà risucchiato nel dimenticatoio del campionato.

In casa Fiorentina, inoltre, il rapporto con il tifo non è ai massimi storici: al di là della protesta della Curva Fiesole per i prezzi esorbitanti dell’Allianz Stadium e dei chiarimenti di ieri accompagnati da cori di sostegno, quello di oggi è un impegno importante anche per dare un segnale alla piazza in un 2023 finora complicato.